«Спартак» наказали за нарушение правил в матче с «Зенитом»

Тушинский районный суд наказал футбольный клуб «Спартак» за нарушение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает РИА Новости.

Суд оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей. В команде отказались обжаловать решение.

7 октября Роспотребнадзор сообщил, что на «Спартак» завели административное дело за грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом». Отмечалось, что на стадионе присутствовало слишком большое количество зрителей.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся 3 октября в Москве и завершился со счетом 1:1. После десяти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 21 очко. «Спартак» располагается на втором месте с таким же количеством очков, уступая петербуржцам по дополнительным показателям.

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