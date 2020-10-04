Стало известно о мере пресечения для избившего судью Широкова

Суд избрал меру пресечения в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего судью во время матча любительских команд. Об этом игрок сообщил ТАСС.

Спортсмен рассказал, что находится под подпиской о невыезде. Широков также добавил, что прокомментирует произошедшее после того, как «все закончится».

О нападении Широкова на судью Никиту Данченкова во время матча стало известно 10 августа. Он нанес арбитру несколько ударов. Позднее футболист принес извинения Данченкову в Instagram, а тот обратился в полицию. В отношении спортсмена было возбуждено дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008 в составе сборной России. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ», но был отстранен от эфиров в связи с инцидентом.