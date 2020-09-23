Установлен вред здоровью судьи от ударов Романа Широкова

Экспертиза установила, какой вред здоровью судье Никите Данченкову нанесли удары бывшего футболиста сборной России Романа Широкова. Об этом РИА Новости сообщил адвокат арбитра Александр Островский.

«Широков из хулиганских побуждений, осознавая наступление последствий, нанес несколько ударов кулаком и ногой в область лица, причинив своими действиями Данченкову телесные повреждения», — заявил адвокат. Он уточнил, что травма левого глаза причинила легкий вред здоровью арбитра.

Островский добавил, что футболист находится под подпиской о невыезде. «Со стороны Широкова с нами не связывались, чтобы принести Данченкову извинения и примириться. Его пост в Instagram мы за извинения не считаем», — подытожил он.

21 августа Островский предрек Широкову десятилетний тюремный срок. По мнению юриста, действия спортсмена нужно квалифицировать как покушение на убийство из хулиганских побуждений.

О нападении Широкова на судью во время матча стало известно 10 августа. Он нанес арбитру несколько ударов. Позднее футболист принес извинения Данченкову в Instagram, а тот обратился в полицию. В отношении спортсмена было возбуждено дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008 в составе сборной России. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ», но был отстранен от эфиров в связи с инцидентом.