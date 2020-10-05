Гендиректор «Зенита» прокомментировал перепалку Дзюбы и Семака во время матча

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал перепалку между главным тренером команды Сергеем Семаком и нападающим Артемом Дзюбой во время матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Его слова приводит Sport24.

«Это был нормальный эмоциональный разговор. Опять же, СМИ надо жареное искать, даже если его нет. Между ними нет конфликта», — заявил Медведев. Он добавил, что Дзюба готовится к товарищеским матчам сборной России, а у других игроков «Зенита» и Семака выходные.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся 3 октября в Москве и завершился со счетом 1:1. Во время матча между Дзюбой и Семаком началась перепалка, связанная с заменой форварда.

После десяти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 21 очко. «Спартак» располагается на втором месте с таким же количеством очков, уступая петербуржцам по дополнительным показателям.