Опубликован обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира. Список доступен на сайте CIES Football Observatory.

Стоимость форварда оценивается в 259,2 миллиона евро. В тройку лидеров также вошли игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (194,7 миллиона евро) и хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (179,1 миллиона евро).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не вошли в топ-20. Аргентинец, которого оценили в 100,1 миллиона евро, занял 22-е место, а португалец (62,8 миллиона) — 70-е.

При этом другой портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе лишь в 180 миллионов евро, Месси — в 112, а Роналду — в 60.

26 марта французское издание France Football на своем сайте опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2019 года. Месси оказался лидером списка, он заработал 131 миллион евро. Второе место занял форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду со 118 миллионами евро. Тройку самых высокооплачиваемых игроков замкнул нападающий ПСЖ Неймар, заработавший 95 миллионов евро.

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