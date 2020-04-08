«Реал» отказался от возвращения Роналду

Мадридский «Реал» отказался от возвращения в клуб португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS.

По информации источника, возвращение форварда не вписывается в финансовую политику клуба. Уточняется, что против прихода португальца в команду высказывался и лично президент Флорентино Перес. Он заявил, что высоко ценит Роналду и его вклад в успехи команды, «но время футболиста прошло, и его спортивные цели отличаются».

В конце марта сообщалось, что за 2019 год футболист заработал 118 миллионов евро, став вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков. Лидирует форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси.

Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная цена Роналду в сезоне-2019/2020 составляет 75 миллионов евро.

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