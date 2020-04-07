Олимпийская чемпионка с повышенным уровнем тестостерона одолела Роналду

Двукратная олимпийская чемпионка в беге южноафриканка Кастер Семеня одолела нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в челлендже. Видео доступно в Instagram спортсменки.

Футболист 142 раза за 45 секунд сделал упражнение на пресс и предложил желающим попытаться побить его рекорд. Бегунье удалось выполнить упражнение 176 раз за отведенное время.

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Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканка была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной. После введения Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) новых правил она была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона в организме, однако затем добилась приостановки действия этого правила. IAAF оспаривает это решение.

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