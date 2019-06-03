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Двукратная олимпийская чемпионка отстояла право на повышенный тестостерон

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Кастер Семеня

Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию бегуньи Кастер Семени на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Об этом сообщает BBC News.

Суд постановил приостановить действие правила, согласно которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона могут быть допущены до соревнований под эгидой IAAF только при условии приема препаратов, снижающих уровень гормона в организме. Таким образом, Семеня сможет участвовать в турнирах, не принимая лекарства.

В интервью южноафриканская спортсменка поблагодарила швейцарских судей за это решение, а также выразила надежду на то, что это позволит ей свободно соревноваться.

IAAF в феврале предложила спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона принимать специальные препараты. Семеня не согласилась и обратилась с апелляцией в Спортивный арбитражный суд, однако CAS ее не удовлетворил. После этого бегунья подала документы в Федеральный суд Швейцарии.

Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканка была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

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