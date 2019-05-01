Двукратную олимпийскую чемпионку заставят снизить уровень тестостерона

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня вынуждена снизить уровень тестостерона, чтобы быть допущенной до чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает Associated Press.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил иск спортсменки, которая попыталась опротестовать правило Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), направленное против атлетов-женщин с повышенным уровнем тестостерона. CAS признал данную меру IAAF дискриминативной, но сохранил ее силу.

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В феврале 2019-го IAAF предложили атлетам с особенностями полового развития медикаментозно занижать уровень тестостерона, чтобы соревноваться. Семеня не согласилась с данными условиями и обратилась в CAS.

Спортсменка дважды завоевывала золото Олимпийских игр в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканка была вынуждена пройти тест, чтобы подтведить, что биологически она является женщиной.

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