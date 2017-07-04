Олимпийскую чемпионку Семеню заставят лечиться из-за повышенного тестостерона

Олимпийскую чемпионку в беге на 800 метров Кастер Семеню могут не допустить до участия в Играх-2020 из-за повышенного уровня тестостерона в организме. Об этом сообщает The Guardian.

Спортсменка обязана пройти гормональное лечение или сделать операцию. В противном случае она не сможет участвовать в Олимпиаде.

На такие меры Семеня должна пойти из-за исследования, которое проводила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Согласно этому исследованию, спортсменки с повышенным уровнем тестостерона имеют преимущество над соперницами. Так, специализирующаяся в беге на 800 метров Семеня может преодолеть дистанцию на 1,8 процента быстрее.

26-летняя Семеня выиграла золотую медаль на дистанции 800 метров на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На ее счету также серебряная медаль на той же дистанции на Играх-2012 в Лондоне.

В мае 2015 года Семеня заключила брак с возлюбленной Виолет Рассебоя.

В 2009-м после чемпионата мира по легкой атлетике южноафриканская спортсменка сдавала гендерный тест, так как многие спортсмены и специалисты сомневались из-за ее характерного для мужчин телосложения и низкого голоса в том, что она по природе женщина. Результаты теста подтвердили пол бегуньи.

