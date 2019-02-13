IAAF захотела сделать двукратную олимпийскую чемпионку мужчиной

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) намерена доказать, что двукратная олимпийская чемпионка, бегунья Кастер Семеня, должна считаться мужчиной, ощущающим себя женщиной. Об этом сообщает газета The Times.

По информации издания, с соответствующим заявлением организация обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее между Семеней и IAAF возникло разногласие из-за нового правила, введенного ассоциацией. В соответствии с ним спортсменки с повышенным уровнем тестостерона могут участвовать в соревнованиях, только если понизят уровень этого гормона с помощью специальных препаратов.

В июле 2017-го Семеню обязали пройти гормональное лечение или сделать операцию. Спортсменка подала в суд на IAAF из-за этого правила.

Кастер Семеня — олимпийская чемпионка из ЮАР 2012 и 2016 годов в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса Семеня была вынуждена пройти гендерный тест, который подтвердил, что она является женщиной.

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