Олимпийская чемпионка с повышенным уровнем тестостерона выдвинула ультиматум

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня выдвинула ультиматум Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает Reuters.

Семеня заявила, что если ее не допустят к забегу на дистанции 800 метров, то она откажется ото всех выступлений на грядущем чемпионате мира. «Я просто возьму отпуск, а потом вернусь к соревнованиям в следующем году. Я готовлюсь к Олимпиадам в Токио, Париже и Лос-Анджелесе», — отметила она.

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Бегунья добавила, что не собирается принимать препараты, снижающие уровень тестостерона. «Я талантливая спортсменка. Могу делать все, что захочу. Сдаваться нельзя. Вы побеждаете меня сегодня, я обыграю вас завтра», — подытожила она.

В этом году IAAF ввел новое правило для легкоатлеток, выступающих на дистанциях от 400 метров: их уровень тестостерона не должен превышать пять наномоль на литр. Семеня была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона в своем организме, однако затем добилась приостановки действия этого правила. В ответ IAAF направила запрос об отмене данного решения.

Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканка была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 28 сентября по 6 октября.

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