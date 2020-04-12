Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом

Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом. Об этом она рассказала в своем Instagram.

52-летняя Гонсалвес опубликовала фото с возлюбленным. «Необъяснимое невозможно объяснить», — подписала снимок она. В комментариях к посту 28-летний Неймар пожелал матери счастья, а отец футболиста Вагнер Рибейро отреагировал на запись одобрительными эмодзи.

По информации издания UOL, Рамос на полупрофессиональном уровне играет в шутер Free Fire, а также работает моделью. Отмечается, что между Рамосом и Неймаром сложились приятельские отношения, и киберспортсмен присутствовал на дне рождения футболиста.

Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года. Он один из самых высокооплачиваемых игроков мира и самый высокооплачиваемый в чемпионате Франции. До этого он выступал за «Барселону».

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