Неймара назвали организатором сети VIP-проституции

Модель Нажила Триндаде, ранее обвинявшая нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, подаст на бразильца новый иск. Об этом пишет UOL Esporte.

Триндаде во время выступления на бразильском телевидении назвала футболиста организатором сети VIP-проституции. Якобы из-за него многие девушки отправляются из Бразилии во Францию, где становятся проститутками. Сторона бразильца пока не прокомментировала слова Нажилы.

Модель обвинила бразильца в изнасиловании в июне прошлого года. Неймар вину не признал, а впоследствии в отношении девушки возбудили уголовное дело о мошенничестве, ложном доносе и вымогательстве.

Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года. Он перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

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