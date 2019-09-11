На обвинившую Неймара в изнасиловании модель завели дело

Полиция бразильского штата Сан-Паулу возбудила уголовное дело против модели Нажилы Триндади, обвинившей в изнасиловании нападающего сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ Неймара. Об этом сообщает AS со ссылкой на телеканал Globo.

По информации телеканала, Триндади обвиняют в мошенничестве, ложном доносе и вымогательстве. Соучастником преступлений следствие считает бывшего мужа модели Эстивенса Алвеса. Отмечается, что материалы расследования были направлены в прокуратуру.

В июне этого года Триндади обратилась в полицию, заявив, что Неймар изнасиловал ее 15 мая в Париже. Сторона футболиста выступила с опровержением и допустила раскрытие их переписки с целью снятия подозрений. Неймар опубликовал видеозапись с женщиной, после чего в Бразилии на него завели уголовное дело.

Впоследствии Триндади сообщила о потере улик по делу и краже планшета, в котором содержалось видео, якобы доказывающее вину Неймара. После этого адвокат Данило Гарсии де Андраде, которого модель обвинила в краже, отказался от работы с ней.

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