Стало известно о тайном романе Неймара и русской модели

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар состоял в тайных романтических отношениях с русской Instagram-моделью Катериной Сафаровой. Об этом сообщает The Sun.

«Они делали вид на публике, что являются друзьями, но все знали об их интрижке», — цитирует издание источник, пожелавший остаться анонимным. Уточняется, что Сафарова даже присутствовала на дне рождения Неймара, который тот праздновал в Париже.

Информация о романе форварда и модели впервые появилась в телевизионной программе Cazamariposas. Сообщалось, что девушку не раз замечали на трибунах во время матчей ПСЖ.

Сафаровой 21 год. В Instagram на нее подписаны 168 тысяч человек, среди которых и сам футболист.

В июне 2019-го другая модель Нажила Триндади обвинила бразильца в изнасиловании. Неймар вину не признал, а впоследствии в отношении девушки завели уголовное дело о мошенничестве, ложном доносе и вымогательстве.

Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года. Он перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. До этого он выступал за «Барселону». Нападающий неоднократно высказывал желание вернуться в каталонский клуб.

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