«Барселона» навяжет футболистам особое правило

В новые контракты игроков «Барселоны» будут включены особые условия, связанные с нефутбольной деятельностью игроков. Об этом пишет ABC.

По информации источника, в договорах с футболистами появится пункт «анти-Пике», названный так из-за защитника Жерара Пике. В клубе недовольны тем, что он стал организатором международного теннисного турнира, а также владельцем команды из Андорры, из-за чего футболисту пришлось несколько раз покидать Барселону.

Теперь же «Барселона» планирует навязать правило, запрещающее игрокам заниматься без разрешения деятельностью, не связанной с футболом. Оно будет действовать для спортсменов, подписавших контракты начиная со следующего сезона.

Осенью стало известно о недовольстве футболистов «Барселоны» действиями руководства клуба. Они желали видеть на «Камп Ноу» бразильца Неймара, однако тот в итоге остался в «Пари Сен-Жермен». Это заставило игроков думать, что боссы каталонской команды на самом деле не были заинтересованы в его покупке.

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