Игроки «Барселоны» почувствовали себя обманутыми

Футболисты «Барселоны» чувствуют себя обманутыми из-за срыва трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, большая часть игроков, особенно лидеры команды, желали возвращения бразильца на «Камп Ноу». Каталонцы просили руководство «Барселоны» приложить все возможные усилия для покупки Неймара, однако в итоге трансфер не был осуществлен. Теперь футболисты считают, что клуб вовсе не был заинтересован в переговорах с ПСЖ. Они полагают, что боссы «Барселоны» отправляли французам предложения лишь для того, чтобы сделать своих игроков довольными.

3 сентября сообщалось, что президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу, узнав, что ПСЖ хочет за бразильца 150 миллионов евро и еще трех футболистов «Барселоны», воскликнул: «Все кончено. Мы не станем посмешищем для всего мирового футбола!» Неймар в результате остался в своем нынешнем клубе.

В прошедшем сезоне Неймар забил 23 гола в 28 матчах за французский клуб. Он защищает цвета ПСЖ с 2017 года и перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!