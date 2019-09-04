Неймар и «Барселона» встретятся в суде

В Испании состоится судебное заседание по спору нападающего ПСЖ Неймара и футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщает AS.

По информации издания, сторона Неймара подала иск с требованием выплатить футболисту 26 миллионов евро. Отмечается, что в 2017 году форвард должен был получить от каталонцев бонус в размере 40 миллионов евро за продление контракта. Неймару отдали только 14 и после его решения перейти в ПСЖ удержали оставшиеся 26 миллионов. В свою очередь, «Барселона» хочет взыскать с Неймара 75 миллионов евро из-за невыполнения условий контракта.

При этом стороны договаривались отказаться от исков друг к другу, если бы бразилец этим летом вернулся в «Барселону». Неймар, по сообщениям СМИ, не желал оставаться в ПСЖ, но в итоге не сумел уйти в другой клуб в прошедшее трансферное окно. Футболист перешел в ПСЖ в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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