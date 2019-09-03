«Барселона» отказалась быть посмешищем из-за Неймара

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу эмоционально отреагировал на требования, которые выдвигал «Пари Сен-Жермен» во время переговоров о трансфере нападающего Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Глава каталонского клуба был недоволен поведением парижан при переговорах. По информации источника, Бартомеу, узнав, что ПСЖ хочет за бразильца 150 миллионов евро и еще трех футболистов «Барселоны», воскликнул: «Все кончено. Мы не станем посмешищем для всего мирового футбола!»

2 сентября в Европе закрылось трансферное окно. Неймар, который, по сообщениям СМИ, не желал оставаться в ПСЖ, в итоге не сумел перейти в другой клуб. «Барселона» была главным претендентом на бразильца. Отмечалось, что перехода Неймара ожидали лидеры каталонского клуба: они якобы требовали от Бартомеу более активно вести переговоры по бразильцу.

В прошедшем сезоне Неймар забил 23 гола в 28 матчах за французский клуб. Он защищает цвета ПСЖ с 2017 года и перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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