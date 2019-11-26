Опубликована переписка Месси с Неймаром

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси связывался с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром весной 2019 года. Об этом сообщает France Football.

Источник пишет, что аргентинец общался со своим другом после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. В полуфинале турнира каталонцы проиграли «Ливерпулю». Месси написал Неймару, что только вместе они смогут выиграть главный еврокубковый турнир. «Я хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты займешь мое место», — заявил капитан сине-гранатовых.

Во время летнего трансферного окна неоднократно сообщалось о желании «Барселоны» купить Неймара. Кроме того, Месси связывался с бразильцем, чтобы отговорить его от перехода в «Реал». В итоге трансфер в каталонский клуб сорвался, из-за чего футболисты во главе с Месси почувствовали себя обманутыми.

Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года. Он перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. За «Барселону» форвард выступал с 2013-го по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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