Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3:1
Сочи
Сочи
Россия - Премьер-Лига • 11-й тур
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2:2
Ливерпуль
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 5-й тур
Локомотив М
Москва
Окончен
1:0
Уфа
Уфа
Россия - Премьер-Лига • 11-й тур
Краснодар
Краснодар
Окончен
3:1
Рубин
Казань
Россия - Премьер-Лига • 11-й тур
Челси
Лондон
Окончен
3:3
Саутгемптон
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига • 5-й тур
Сельта
Виго
Окончен
0:2
Атлетико М
Мадрид
Испания - Примера • 6-й тур
Химки
Химки
Окончен
2:3
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 11-й тур
Интер М
Милан
Окончен
1:2
Милан
Милан
Италия - Серия А • 4-й тур
Арминия
Билефельд
Live
1 : 4
2-й тайм
Бавария
Мюнхен
Германия - Бундеслига • 4-й тур
Манчестер Сити
Манчестер
Live
1 : 0
2-й тайм
Арсенал
Лондон
Англия - Премьер-лига • 5-й тур
Реал Мадрид
Мадрид
Live
0 : 1
2-й тайм
Кадис
Кадис
Испания - Примера • 6-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Сегодня
Начало в 22:00 (МСК)
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 5-й тур
Последние новости
Кадыров отреагировал на убийство учителя во Франции чеченцем
В московской квартире нашли мертвыми мужчину и женщину
Оценена вероятность подхватить коронавирус в самолете
В России зафиксировали самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе
В России оценили дефицит противовирусных препаратов
Трамп назвал Байдена и его семью преступной группировкой
Боксер убил свою девушку и «забыл» об этом на суде
Российский регион заявил о нехватке врачей из-за коронавируса
Раскрыты обстоятельства убийства обезглавленного во Франции учителя
Новости партнеров

Кокорин впервые забил за «Спартак» и помог команде обыграть «Химки»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Спартак» одержал победу над «Химками» со счетом 3:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет на 48-й минуте открыл Резиуан Мирзов, отданный «Спартаком» в аренду в «Химки». Москвичи ответили спустя десять минут. Свой дебютный гол за красно-белых забил нападающий Александр Кокорин. Форвард реализовал пенальти в ворота подмосковного клуба. Арбитр указал на точку после просмотра повтора с фолом против хавбека москвичей Романа Зобнина. Преимущества в счете красно-белые добились после точного удара Эсекьеля Понсе.

Третий гол в ворота «Химок» отправил Джордан Ларссон. На 85-й минуте Брайан Идову отыграл один мяч, сделав счет 2:3.

В матче не приняли участие основные центральные защитники красно-белых. По информации из самого клуба, француз Самуэль Жиго пропустил встречу из-за повреждения. Георгий Джикия, результаты тестов на COVID-19 которого в расположении сборной России вызывали подозрения медиков, не смог играть из-за ограничений Роспотребнадзора. При этом Джикия сдал два отрицательных теста на коронавирус.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице лиги. «Химки» — на 14-й позиции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Зенит» обыграл «Сочи» и стал единоличным лидером РПЛ
Составлен список самых подешевевших футболистов РПЛ
Отстраненный судья скандального матча с участием «Спартака» назначен на игру РПЛ
Другие материалы рубрики
Спорт00:0114 октября

«Народ не простит нам трусости»

Белорусские чемпионы выступили против Лукашенко. Теперь их выгоняют из сборной и отправляют в тюрьму
19:44Сегодня

Боксер убил свою девушку и «забыл» об этом на суде

19:09Сегодня

«Челси» пропустил в добавленное время и упустил победу над середняком АПЛ

18:13Сегодня

Новый Хабиб поборолся с бывшим чемпионом UFC

Спорт00:0311 октября

«Врачи сказали, что я не смогу ходить»

Как чернокожая американка победила паралич и стала самой быстрой женщиной в мире
16:53Сегодня

«Эвертон» сыграл вничью в дерби с «Ливерпулем» и остался лидером АПЛ

16:10Сегодня

«Зенит» обыграл «Сочи» и стал единоличным лидером РПЛ

14:41Сегодня

Составлен список самых подешевевших футболистов РПЛ

Спорт00:01 4 октября

«Это был гений»

Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
13:09Сегодня

18-летний футболист армянского клуба погиб в Нагорном Карабахе

12:10Сегодня

Футболисты «Барселоны» отказались идти на понижение зарплаты

11:01Сегодня

Роналду пообщался с подписчиками на русском языке

Россия
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности региона
Составлен путеводитель по московским кафе с «божескими» ценами
Врач предсказал появление «бактериального спецназа» из-за коронавируса
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом
«Россия никогда не спивалась»
Водка, мед и самогон: кто создал миф о пьяных русских
Все материалы
Мир
Байден возмутился отставанием Трампа от Путина по доверию развитых стран
«Это как холодная война»
Как создание вакцины от коронавируса превратилось в инструмент международной политики
Трамп объявил об отсутствии у него пневмонии
Ушел по-корейски
Студенческие бунты, самоубийства и пытки: как южнокорейский диктатор пытался удержать власть
Иран пообещал ответить на прилетающие из Нагорного Карабаха снаряды
Вице-повелитель мух
За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа от консультаций по делу MH17
Все материалы
Бывший СССР
Названной в честь бойцов Евромайдана улице в Одессе вернули имя маршала Жукова
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Число жертв ракетного удара Армении по Гяндже увеличилось до 13
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Президент Южной Осетии заразился коронавирусом
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
Стороны обменяются пленными, телами убитых и продолжат переговоры
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
Все материалы
Экономика
Белоруссия отдала России долг за газ
«Яндекс» назвал виновника срыва сделки с «Тинькофф»
Ценам на российские лекарства от коронавируса установили «потолок»
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
Российское лекарство от коронавируса отказались продавать за рубеж
На базаре
Нобелевскую премию по экономике дали за умение торговаться. Почему это так важно?
Все материалы
Силовые структуры
«Бомба могла взорваться в любой момент»
Лужков, спецназ и олигарх Гусинский. Как 25 лет назад у стен Кремля освобождали автобус с туристами
«Как зомби — шли и стреляли»
15 лет назад 250 боевиков Шамиля Басаева напали на Нальчик. Уличные бои шли в городе целые сутки
Мужчина обстрелял автобус и убил трех человек в Нижегородской области
Нападавший скрылся в лесу с оружием
«Мое фото в кармане у каждого милиционера»
Ученик Усамы бен Ладена взрывал дома в России. Чтобы устранить его, понадобился секретный яд
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Гейджи пообещал «испортить день» Нурмагомедову
«Народ не простит нам трусости»
Белорусские чемпионы выступили против Лукашенко. Теперь их выгоняют из сборной и отправляют в тюрьму
Джошуа узнал дату следующего боя
Залезть в дерби
Битва «Ливерпуля» с «Эвертоном» и столкновение «Сити» с «Арсеналом» — главные интриги тура АПЛ
Футболист разбился насмерть вместе с семьей
«Врачи сказали, что я не смогу ходить»
Как чернокожая американка победила паралич и стала самой быстрой женщиной в мире
Роналду поддержал Нурмагомедова перед боем с Гейджи
Все материалы
Культура
Перечислены любимые занятия Ефремова в изоляторе
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
Рита Дакота пожаловалась на отсутствие секса в прошлом
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Звезду «Интернов» срочно госпитализировали в Лондоне
Все материалы
Интернет и СМИ
За рубежом обвинили Россию в «жалкой дезинформации» про «обезьянью» вакцину
«В интернете есть проблемы, о которых даже не догадываешься»
Россияне уже лишились миллиардов рублей из-за мошенников в сети. Как это остановить?
Доктор Мясников ответил на прогноз по коронавирусу анекдотом о сексе пенсионеров
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Соведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем алкоголизме
«За тобой наблюдают»
Изобретен механизм, который избавит интернет от зла. Как он работает?
Телеведущая рассказала об изнурительной борьбе с раком
Все материалы
Ценности
54-летняя Сальма Хайек вновь удивила фанатов снимком в купальнике и без макияжа
Татьяна Чапыгина«Если пить, то просто свалишься с подиума»
Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви
Самая красивая женщина в мире поделилась пляжными фото в бикини
Портрет Адольфа Фредрика«Вместе с ним ушла свобода»
Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу в просвечивающем топе
Вассерману не снилось
Декольте Ирины Шейк, спущенные джинсы и жилет из 90-х: чем запомнились Недели моды Парижа и Милана
Рита Ора поделилась фото в пиджаке на голое тело и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Двухлетняя девочка случайно разослала знакомым матери ее голые фото
Man throughly engaged in the delights of coin-operated Peep Show machine featuring films of Beautiful Girls and Exotic Dancers in ALL DANCE SHOW (3 subjects-10 cents each) in Arcade on 42 St. in the tawdry Time Square area. «Не переступай черту»
Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
Из легкого пациентки вытащили аппликатор для тестирования на COVID-19
Грэм Энзор, владелец крупнейшей в Великобритании частной коллекции метеоритовДеньги с неба
Как устроен опасный мир охотников за метеоритами и почему внеземные камни стоят миллионы
«Мертвец» 20 часов пролежал в морозильной камере и ожил
«Кто не боится работать, голодным здесь не останется»
История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
Рыбаки нашли редчайшего одноглазого акуленка-альбиноса
Все материалы
Самому мощному в мире кроссоверу добавят лошадиных сил
Конец пути: эти S-Классы станут запчастями
Видео: Мерседесы японских мажоров, которые уничтожат в Подмосковье
Cadillac может выпустить «заряженный» Escalade
Mazda: самое интересное за 100 лет
Отмечаем юбилей Мазды и вспоминаем самые яркие модели за вековую историю
Audi по-прежнему считает дизели лучшими моторами
Великолепному Citroen SM — 50!
Как французы построили космический корабль для дорог общего пользования
Немецкие тюнеры сняли ограничитель скорости Volvo
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка варила суп и устроила взрыв
Машина российского чиновника провалилась под землю
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Россиянин сделал из водонапорной башни особняк и переехал туда
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Лидер группы «Чайф» предложил изолировать исторические здания
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы