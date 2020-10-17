Кокорин впервые забил за «Спартак» и помог команде обыграть «Химки»

«Спартак» одержал победу над «Химками» со счетом 3:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет на 48-й минуте открыл Резиуан Мирзов, отданный «Спартаком» в аренду в «Химки». Москвичи ответили спустя десять минут. Свой дебютный гол за красно-белых забил нападающий Александр Кокорин. Форвард реализовал пенальти в ворота подмосковного клуба. Арбитр указал на точку после просмотра повтора с фолом против хавбека москвичей Романа Зобнина. Преимущества в счете красно-белые добились после точного удара Эсекьеля Понсе.

Третий гол в ворота «Химок» отправил Джордан Ларссон. На 85-й минуте Брайан Идову отыграл один мяч, сделав счет 2:3.

В матче не приняли участие основные центральные защитники красно-белых. По информации из самого клуба, француз Самуэль Жиго пропустил встречу из-за повреждения. Георгий Джикия, результаты тестов на COVID-19 которого в расположении сборной России вызывали подозрения медиков, не смог играть из-за ограничений Роспотребнадзора. При этом Джикия сдал два отрицательных теста на коронавирус.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице лиги. «Химки» — на 14-й позиции.