«Зенит» обыграл «Сочи» и стал единоличным лидером РПЛ

«Зенит» на своем поле обыграл «Сочи» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 17 октября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В первом тайме в составе победителей голами отметились Вячеслав Караваев и Александр Ерохин. Во второй половине игры у гостей отличился Кирилл Заика, а у сине-бело-голубых — Дуглас Сантос.

Победа позволила «Зениту» набрать 24 очка и стать единоличным лидером чемпионата. В активе «Сочи» 19 очков, клуб находится на четвертой позиции.

В следующем туре «Зенит» 24 октября на своем поле сыграет с «Рубином». «Сочи» в тот же день на выезде встретится с «Динамо».