ЦСКА начал выступление в Лиге Европы с выездной ничьей

ЦСКА на выезде сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергером» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 22 октября, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме на гол Адольфо Гайча хозяева ответили точным ударом с пенальти в исполнении Майкла Лиендла.

Во второй половине встречи игровым преимуществом владели армейцы. Москвичи имели несколько голевых моментов, но счет остался прежним.

В следующем туре ЦСКА 29 октября на своем поле примет «Динамо» из Загреба. «Вольфсбергер» в тот же день на выезде встретится с голландским «Фейеноордом».