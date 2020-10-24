«Зенит» проиграл «Рубину» в РПЛ

Петербургский «Зенит» проиграл казанскому «Рубину» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 24 октября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Джордже Деспотович (43-я минута) и Дарко Йевтич (69-я). За хозяев забил Александр Ерохин (26-я).

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» сохраняет лидерство с 24 очками. Вторым идет «Спартак» с тем же количеством очков, но с матчем в запасе. «Рубин» с 18 очками догнал «Краснодар» и занимает девятую позицию.

В другом матче тура сыграли «Динамо» и «Сочи» (3:1). 24 октября пройдут еще две встречи: «Локомотив» — «Ротор», «Краснодар» — «Спартак».