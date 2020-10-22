Кокорин зарекся пить с Мамаевым

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин зарекся употреблять алкоголь с Павлом Мамаевым. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу PeopleTalk.

По словам Кокорина, вместе с Мамаевым они решили, что совместное распитие спиртных напитков может привести к неприятным последствиям. Кроме того, форвард «Спартака» подчеркнул, что его товарищ и вовсе отказался от употребления алкоголя. «Когда мы сейчас встречаемся, то все нормально», — добавил он.

Осенью 2019 года Мамаев и Кокорин освободились из колонии по УДО. Спортсмены были признаны виновными по делу о хулиганстве. Футболисты, известные по выступлениям за сборную России, стали участниками двух драк в центре Москвы осенью 2018-го. Летом 2020 года Мамаева оправдали по статье «Хулиганство». Кокорин от судимости не избавился.

Кокорин известен по выступлениям за «Спартак», «Зенит» и «Динамо». За сборную форвард провел 47 матчей и забил 12 мячей.