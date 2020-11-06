ЦСКА проиграл команде бывшего тренера сборной России

Голландский «Фейеноорд» обыграл московский ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда под руководством бывшего тренера сборной России Дика Адвоката открыла счет только во втором тайме. Футболисты «Фейеноорда» отличились трижды за девять минут и имели преимущество в три забитых мяча к 73-й минуте. На 79-й минуте голландцы пропустили автогол.

ЦСКА впервые уступил в рамках нынешнего розыгрыша Лиги Европы. До этого команда Виктора Гончаренко дважды сыграла вничью — с австрийским «Вольфсбергом» и загребским «Динамо».

В 2006-2009 годах Адвокат возглавлял санкт-петербургский «Зенит». А весной 2010-го он сменил соотечественника Гуса Хиддинка на посту главного тренера сборной России. Под его руководством команда пробилась на Евро-2012. После турнира тренер покинул свой пост.