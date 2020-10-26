ЦСКА забил пять мячей «Арсеналу» и вышел на второе место в РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 26 октября, и завершилась со счетом 5:1 в пользу столичной команды. В составе победителей голом отметился Федор Чалов, для которого мяч стал первым в сезоне. Кроме того, дублем отметился Никола Влашич, еще по мячу забили Арнор Сигурдссон и Иван Обляков. У туляков гол на счету Луки Джорджевича.

Победа позволила ЦСКА набрать 25 очков и выйти на второе место в РПЛ. «Арсенал» имеет в активе 12 очков и располагается на 12-й позиции.

В следующем туре ЦСКА 1 ноября на выезде сыграет с «Ротором». «Арсенал» днем раньше на чужом поле встретится с «Рубином».