ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы

Московский ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в российской столице в четверг, 30 октября, и завершилась со счетом 0:0. Для российской команды это вторая ничья в двух матчах в рамках группового этапа, 22 октября армейцы встретились с австрийским «Вольфсбергером», игра закончилась со счетом 1:1.

По итогам двух туров обе команды набрали по два очка. Следующая встреча ЦСКА состоится 5 ноября, армейцы сыграют на выезде с нидерландским «Фейенордом» из Нидерландов. В свою очередь, хорватский клуб примет «Вольфсберг» из Австрии.

18 октября ЦСКА на своем поле обыграл «Динамо» в московском дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе армейцев голами отметились Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. У гостей гол на счету Николы Моро.