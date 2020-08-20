В Белоруссии раскритиковали отказавшегося играть за сборную футболиста ЦСКА

Бывший главный тренер минского «Динамо», белорус Сергей Гуренко раскритиковал нападающего московского ЦСКА Илью Шкурина за отказ играть за сборную страны. Его слова приводит «Советский Спорт».

«Это выбор Шкурина. Но считаю, что в сборной ты играешь не за Александра Лукашенко или за ОМОН, а за простых людей. За тех людей, которые выходят на мирные демонстрации», — заявил Гуренко. По его мнению, в трудную минуту было важнее показать хороший результат на поле, чтобы сплотить белорусский народ.

15 августа в аккаунте ilya_shkurin99 в Instagram появилась запись об отказе выступать за сборную Белоруссии из-за «нежелания представлять интересы команды при режиме Лукашенко».

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Граждане требуют отменить итоги выборов 9 августа, согласно которым победил Лукашенко, провести новое голосование и привлечь к ответственности силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.

Шкурин перешел в ЦСКА из брестского «Динамо» в январе 2020 года. На счету нападающего шесть матчей в составе молодежной сборной Белоруссии.