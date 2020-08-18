Белорусские спортсмены пригрозили отказаться от выступлений за сборную страны. Текст их заявления приводит «Прессбол».

Спортсмены отреагировали на проходящие в Белоруссии акции протеста. Они потребовали прекратить насилие в отношении граждан, освободить всех задержанных, а также признать выборы президента страны недействительными.

Под письмом подписалось более ста человек. Среди них чемпионы Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов и двукратная призерка Олимпиады по плаванию Александра Герасименя.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. Известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.