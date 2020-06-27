ЦСКА без главного тренера сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

«Динамо» сыграло вничью с ЦСКА в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 27 июня, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 0:0.

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Динамо» располагается на седьмом месте с 31 очком.

Армейцы к матчу с динамовцами подошли без главного тренера. Команду готовил старший тренер Сергей Овчинников, так как наставник красно-синих Виктор Гончаренко после разгромного поражения от «Зенита» в прошлом туре написал заявление об уходе в отставку и улетел в Белоруссию. При этом Гончаренко присутствовал на матче с «Динамо», наблюдая за ходом встречи из ВИП-ложи стадиона вместе с братьями Березуцкими.

В следующем туре ЦСКА сыграет со «Спартаком» дома, а «Динамо» с «Сочи» — на выезде.

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