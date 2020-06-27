Футболистом ЦСКА и сборной России заинтересовались в Германии

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов заинтересовал представителей немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает Fussball Transfers.

Отмечается, что приобретение 22-летнего форварда рассматривают леверкузенский «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм». Клубы из Германии готовы потратить на Чалова 10 миллионов евро.

В январе 2020-го сообщалось о возможном переходе Чалова в лондонский «Челси». До этого сорвался трансфер в другой клуб из Англии «Кристал Пэлас». ЦСКА отказался продавать игрока.

Чалов — воспитанник ЦСКА. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2018/2019, записав на свой счет 15 забитых голов. В нынешнем розыгрыше он пять раз поражал ворота соперников в 23 матчах первенства.

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