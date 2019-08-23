Нападающий ЦСКА Чалов пожелал внимания топ-клубов АПЛ

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов рассказал о несостоявшемся переезде в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Возможность уехать в Англию была. В ЦСКА поступило официальное предложение, но в последний момент что-то не получилось. Желание уехать — тоже было. Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах всегда было и остается желание поиграть за границей», — рассказал футболист.

Нападающий также отметил, что не расстроился из-за несостоявшегося перехода. «Для меня это стимул работать дальше, совершенствоваться, чтобы уже не только "Кристал Пэлас" обратил внимание, но и какой-то из топ-клубов», — добавил Чалов.

В летнее трансферное окно 21-летним форвардом интересовался «Кристал Пэлас», но в итоге ЦСКА не смог договориться с англичанами о сумме трансфера. «Орлы» предлагали армейцам 15 миллионов евро, но москвичи планировали выручить на продаже 30 миллионов.

Чалов — воспитанник армейского клуба. В составе ЦСКА нападающий провел 67 матчей и забил 27 мячей. Также на его счету два матча в составе сборной России. По итогам сезона-2018/2019 Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету было 15 голов в 30 матчах чемпионата.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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