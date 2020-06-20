Дубль бывшего игрока «Барселоны» помог «Зениту» разгромить ЦСКА

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 июня, в Москве и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился бразилец Малком, перешедший в «Зенит» из «Барселоны». Еще по голу забили серб Бранислав Иванович и аргентинец Себастьян Дриусси.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию до 12 матчей подряд, набрал 53 очка и продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на 12 очков. В активе ЦСКА 36 очков, команда занимает пятую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 26 июня на своем поле примет «Крылья Советов». ЦСКА днем позже на выезде сыграет с «Динамо».

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