Тренеру ЦСКА стало плохо после разгромного поражения от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко почувствовал себя плохо после окончания матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом сообщает Sport 24.

Ассистент белорусского специалиста Сергей Овчинников рассказал, что у наставника красно-синих поднялось давление, из-за чего он не смог дать послематчевое интервью. В связи с этим на вопросы журналистов отвечал сам Овчинников.

Встреча состоялась в субботу, 20 июня, в Москве и завершилась разгромным поражением ЦСКА со счетом 0:4. В составе победителей дублем отметился Малком, по голу забили Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси.

43-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Вместе с красно-синими он дважды становился серебряным призером чемпионата, а также выигрывал Суперкубок России.

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