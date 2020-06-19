Бывший вратарь «Зенита» рассказал о драке с Дзюбой

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин, в данный момент выступающий за тульский «Арсенал», рассказал о драке с нападающим Артемом Дзюбой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Лодыгин вспомнил, как подрался с одноклубником в раздевалке после поражения от «Краснодара» в 2016-м. «В раздевалке разнимал [Александр] Кокорин? Да там вся команда пыталась нас успокоить. Дошло практически до тумаков. Потолкались, помахали руками. Длилось все секунд 20», — поделился он.

Вратарь добавил, что помирил игроков тренер вратарей Михаил Бирюков. «Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали», — подытожил спортсмен.

Матч, о котором рассказал Лодыгин, прошел в ноябре 2016 года. Тогда петербуржцы проиграли в гостях «Краснодару» со счетом 1:2, пропустив оба мяча в добавленное время.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. В составе сине-бело-голубых голкипер дважды стал чемпионом России и один раз — обладателем Кубка страны.

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