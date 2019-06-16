Вратарь «Зенита» рассказал о нежелании «просто получать деньги»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, в конце минувшего сезона выступавший за греческий «Олимпиакос» на правах аренды, рассказал о нежелании оставаться в петербургском клубе в роли запасного. Его слова передает Sport24.

«В "Олимпиакосе" еще раз убедился, что просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Начинаю с ума сходить. Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то», — заявил он.

29-летний Лодыгин признался, что уже долгое время вел с клубом переговоры по возможному продлению контракта, но так и не решился на этот шаг. «Варианты сейчас есть, но не хотел бы обсуждать, потому что еще даже трансферное окно не открылось. Все впереди, посмотрим, какие предложения будут», — отметил вратарь.

Лодыгин перешел в «Зенит» в 2013 году. До этого он выступал за греческие «Эордаикос» и «Ксанти».

12 июня основной голкипер «Зенита» Андрей Лунев был задержан в московском аэропорту Внуково. Спортсмен, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с сотрудниками авиакомпании, отказывавшимися пускать его на борт самолета. Позднее вратарь заплатил тысячу рублей штрафа.

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