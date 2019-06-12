Пьяный футболист сборной России устроил скандал в аэропорту

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев был задержан в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

27-летний вратарь был пьян и вел себя вызывающе. Футболиста отказались пускать на борт. В ответ спортсмен принялся оскорблять сотрудников авиакомпании. Лунев доставлен в отделение полиции для оформления протокола. Футболист должен был вылететь из столичного Внуково в Санкт-Петербург.

Голкипер провел в запасе обе встречи национальной команды в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Россияне обыграли Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0). Место в воротах в обеих встречах занял голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме.

Лунев призывался в национальную команду с 2017 года. На его счету семь матчей за сборной, в которых он пропустил 14 мячей. С 2016-го футболист выступает за «Зенит».

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