Российский нападающий сравнил футбол в России и Европе

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России Николай Комличенко сравнил футбол в России и Европе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Комличенко рассказал о волнении перед возможным дебютом в национальной команде. Он отметил, что ему приходится приспосабливаться к новому коллективу и правилам. «По сравнению с клубом здесь требования пожестче, плюс надо как можно быстрее вкатываться в работу», — добавил форвард.

По мнению футболиста, в сборной России собраны игроки высокого уровня. «На то она и сборная — здесь собраны лучшие игроки со всей страны», — подытожил он.

Комличенко был впервые вызван в расположение сборной перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра. Встреча с Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске, с Кипром россияне сыграют в Нижнем Новгороде 11 июня.

Комличенко — воспитанник «Краснодара». За «Младу Болеслав» он выступает с лета 2017 года. Сначала чешский клуб взял игрока в аренду, а через год выкупил его трансфер за 400 тысяч евро. Контракт форварда с нынешним клубом действует до 2022 года.

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