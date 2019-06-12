Появились подробности задержания пьяного футболиста сборной России

Появились подробности задержания вратаря петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Лунева в аэропорту Внуково. Их приводит РЕН ТВ.

По информации телеканала, у Лунева произошел конфликт с сотрудником аэропорта, после чего его доставили в отделение полиции и составили протокол о мелком хулиганстве. Отмечается, что в крови 27-летнего голкипера при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя.

О задержании Лунева стало известно ранее 12 июня. Telegram-канала Baza сообщил, что вратарь был пьян и вел себя вызывающе. Из-за этого футболиста отказались пускать на борт самолета, следующего в Санкт-Петербург.

Голкипер провел в запасе обе встречи сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Россияне обыграли Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0). Место в воротах в обеих встречах занял вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме.

Лунев вызывался в национальную команду с 2017 года. В его активе — семь матчей за сборную, в которых он пропустил 14 мячей. С 2016-го футболист выступает за «Зенит».

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