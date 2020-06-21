Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко захотел уйти со своего поста после разгрома от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Уточняется, что специалист уже сообщил о своем решении игрокам и написал заявление об уходе в отставку. Руководство ЦСКА собирается уговорить Гончаренко остаться до конца сезона-2019/2020.

20 июня в Москве ЦСКА проиграл со счетом 0:4. В составе победителей дублем отметился бразильский полузащитник Малком, по голу записали на свой счет сербский защитник Бранислав Иванович и аргентинский форвард Себастьян Дриусси.

Позднее сообщалось, что Гончаренко почувствовал себя плохо после окончания матча. У тренера поднялось давление, из-за чего он не смог дать послематчевое интервью.

43-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Вместе с красно-синими он дважды становился серебряным призером чемпионата, а также выигрывал Суперкубок России.

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