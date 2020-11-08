Интимное видео Дзюбы появилось в сети

Интимное видео нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы появилось в сети. Об этом сообщает Eurosport.

В социальных сетях, а также в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлен, вероятно, капитан российской сборной.

На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведушей «Матч ТВ» Марии Орзул. Предположительно, видео было снято в декабре 2019 года, однако всплыло в интернете только сейчас.

Ранее в ноябре Дзюба пожаловался на неумение россиян «переживать за своих». «Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, нормальный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так», — пожаловался 32-летний форвард.