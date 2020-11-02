Стали известны причины срыва перехода Дзюбы в «Тоттенхэм»

Стали известны причины срыва перехода нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в лондонский «Тоттенхэм». О них в интервью «Матч ТВ» рассказал футбольный агент Алан Агузаров.

По словам Агузарова, главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо «четко дал понять, что на фоне травмы Харри Кейна рассматривает трех кандидатов, в число которых входит и Дзюба».

«Моуринью достаточно хорошо знаком с возможностями Дзюбы. С его стороны была заинтересованность», — подчеркнул агент. Он добавил, что Кейн быстро оправился от повреждения, поэтому клуб решил не покупать никого.

Агузаров подчеркнул, что кроме «Тоттенхэма» были и еще три или четыре английские команды, следившие за Дзюбой. «Сумма заработной платы тоже стала причиной неудавшегося перехода. Дзюба был готов пойти на определенное понижение, но в "Зените" он получал достаточно хорошую заработную плату», — пояснил менеджер.

17 октября был составлен список самых подешевевших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба расположился на девятом месте.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Также 32-летний игрок известен выступлениями за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и сборную России.