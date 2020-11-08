Лобода заступилась за Дзюбу и возмутилась молчанием коллег

Украинская певица Светлана Лобода заступилась за футболиста Артема Дзюбу и возмутилась молчанием своих коллег. Исполнительница написала эмоциональный пост в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах», — написала артистка. По мнению певицы, видео, опубликованное им, никого не оскорбляет и не унижает.

Артистка заявила, что шокирована отсутствием права на приватную жизнь. «Кто из парней этим не занимается? А девушки? Почему все молчат?», — спросила Лобода своих подписчиков.

Певица выдвинула предложение, что вопрос о праве на частную жизнь должен быть поднят на государственном уровне. Как отметила Лобода, «выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню».

Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи после того, как в интернет попало видео с мастурбирующим Дзюбой. Позицию главного тренера сборной Станислава Черчесова осудил актер и певец Михаил Боярский.