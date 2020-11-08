Боярский осудил Черчесова за реакцию на интимное видео Дзюбы

Актер и певец Михаил Боярский осудил решение главного тренера Станислава Черчесова не вызывать в команду ее капитана Артема Дзюбу после слива в сеть интимного видео игрока. Слова артиста в воскресенье, 8 ноября, передает «Чемпионат».

«Я не на месте Черчесова, но я бы так не поступил. Мне Дзюба симпатичен, самый высокий в нашей команде, и все проблемы на «втором этаже» он решает», — заявил Боярский.

Боярский также выразил мнение, что изменения в составе сборной ни к чему не приведут, а Дзюбу как ее капитана назвал энерджайзером и мотором команды. «Кто заменит Артема? Думаю, кто-то может заменить Черчесова, так будет толковее», — добавил артист.

После того, как в интернет попало видео с мастурбирующим Дзюбой тренерский штаб сборной России принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить его от излишнего негатива.

Ранее 8 ноября стало известно, что в утечке интимного видео Дзюбы виноваты злоумышленники, несколько недель назад взломавшие телефон нападающего «Зенита». Никаких требований к футболисту они не выдвигали.