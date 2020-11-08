Шнуров написал матерные стихи об интимном видео Дзюбы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое матерное стихотворение появившемуся в интернете интимному видео с нападающим «Зенита», капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Произведение музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Среди прочего, Шнуров увидел в ролике с мастурбирующим Дзюбой челлендж для капитанов других футбольных команд и призвал формировать сборную России на основе результатов этого челленджа.

«Кто там *** на камеру полощет?

Дзюба, что ли? Это просто гранд.

Он случайно сделал челлендж мощный,

Капитанам остальных команд!

В интернете накалились страсти.

Что футбольные смотреть нам матчи?

Ща посмотрим, кто там есть *******

И членов в сборную назначим.

Наши футболисты рвут всех в клочья

Капитан у нас кончено лих!

Коль не ******* так хоть подрочат,

Так чтоб стыдно не было за них».

Видео с Дзюбой появилось в сети ночью 8 ноября. Предположительно, ролик был снят в декабре 2019 года, однако всплыл в интернете только сейчас.

Ранее в ноябре Дзюба пожаловался на неумение россиян «переживать за своих».