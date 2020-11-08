Шнуров написал матерные стихи об интимном видео Дзюбы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое матерное стихотворение появившемуся в интернете интимному видео с нападающим «Зенита», капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Произведение музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.
Среди прочего, Шнуров увидел в ролике с мастурбирующим Дзюбой челлендж для капитанов других футбольных команд и призвал формировать сборную России на основе результатов этого челленджа.
«Кто там *** на камеру полощет?
Дзюба, что ли? Это просто гранд.
Он случайно сделал челлендж мощный,
Капитанам остальных команд!
В интернете накалились страсти.
Что футбольные смотреть нам матчи?
Ща посмотрим, кто там есть *******
И членов в сборную назначим.
Наши футболисты рвут всех в клочья
Капитан у нас кончено лих!
Коль не ******* так хоть подрочат,
Так чтоб стыдно не было за них».
Видео с Дзюбой появилось в сети ночью 8 ноября. Предположительно, ролик был снят в декабре 2019 года, однако всплыл в интернете только сейчас.
Ранее в ноябре Дзюба пожаловался на неумение россиян «переживать за своих».