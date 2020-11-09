Шнуров в матерном стихотворении пристыдил критиков интимного видео Дзюбы

Музыкант Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, пристыдив критиков интимного видео футболиста Артема Дзюбы, в котором спортсмен занимается мастурбацией. Артист опубликовал свое произведение в Instagram в понедельник, 9 ноября.
Шнуров вспомнил эпизод из Нового Завета, в котором Иисус Христос вступается за грешницу, обвиненную в прелюбодеянии.
Кто не дрочил, пусть бросит в меня камень!
Так говорил, по-моему, Христос.
Кто не держал ***** [пенис] за щеками
Из женщин? Пусть нацедит мне полтос.
Музыкант подчеркнул, что интимные видео есть у многих людей, однако они едва ли пробуждают у публики и журналистов такой же интерес, как запись Дзюбы.
Что видео нет с вами в интернете,
Тут дело в том, что к вам нет интереса.
Не взламывают вас ни те, ни эти,
И не следит за вами, сука, пресса.
Шнуров добавил, что каждый мог попасть в ситуацию, в которой оказался футболист, и слив интимного видео не умаляет заслуг Дзюбы в спорте.
Да, тема дроча сильно разогрета,
Попасть мог каждый под такой замут.
Но в сборную нас не возьмут за это,
Да и за то нас тоже не возьмут.
Накануне Шнуров опубликовал первое стихотворение про появившуюся в интернете видеозапись с Дзюбой, в котором призвал других футболистов выкладывать похожие ролики.
Видео с Дзюбой появилось в сети ночью 8 ноября.