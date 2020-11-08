Боярский порассуждал о реакции Дзюбы на «вшивых хакеров» после победного гола

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, забив победный мяч «Краснодару» на прошедшем матче, доказал, что ему безразличны «злопыхательства» хакеров. Об этом порассуждал актер и певец Михаил Боярский, передает портал «Чемпионат.com».

«Зенитовцы устроили настоящий праздник, а Дзюба — герой! Хорошо, что от него отскакивает грязь, как с гуся вода. Пускай бесятся эти хакеры вшивые!» — оценил игру он. По мнению актера, таким образом футболист ответил злоумышленникам.

Ранее Боярский осудил решение главного тренера Станислава Черчесова не вызывать в команду ее капитана Артема Дзюбу после слива в сеть интимного видео игрока. Артист также выразил мнение, что изменения в составе сборной ни к чему не приведут, а Дзюбу как ее капитана назвал энерджайзером и мотором команды. «Кто заменит Артема? Думаю, кто-то может заменить Черчесова, так будет толковее», — добавил артист.

После того как в интернет попало видео с мастурбирующим Дзюбой, тренерский штаб сборной России принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить его от излишнего негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».

Ранее 8 ноября стало известно, что в утечке интимного видео Дзюбы виноваты злоумышленники, несколько недель назад взломавшие телефон нападающего «Зенита». Никаких требований к футболисту они не выдвигали.