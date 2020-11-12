Названы состав и капитан сборной России по футболу в матче с Молдавией

Названы стартовый состав и капитан сборной России по футболу в товарищеском матче против Молдавии. Об этом сообщается в аккаунте российской национальной команды в Instagram.

С первых минут у россиян в воротах сыграет Маринато Гилерме, в защите выйдут Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия и Юрий Жирков, место в полузащите займут Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Денис Черышев, Далер Кузяев и Алексей Ионов. Единственным нападающим оказался Федор Чалов. С капитанской повязкой команду на поле выведет Джикия.

Матч пройдет в четверг, 12 ноября, на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

После игры с Молдавией сборной России предстоит провести заключительные матчи в рамках Лиги наций УЕФА. 15 ноября подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют с Турцией. Через три дня команда на чужом поле встретится с Сербией.